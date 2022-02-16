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Pazarspor'da Ali Rıza Sinan Bayraktar dönemi başladı - Son Dakika

Pazarspor'da Ali Rıza Sinan Bayraktar dönemi başladı

16.02.2022 14:50
Pazarspor'da Ali Rıza Sinan Bayraktar dönemi başladı

Pazarspor, Selçuk Yıldırımkaya'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Rıza Sinan Bayraktar'ı getirdi.

Pazarspor, Selçuk Yıldırımkaya'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ali Rıza Sinan Bayraktar'ı getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Pazarspor'da üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği Teknik Direktör Selçuk Yıldırımkaya'nın ardından Ali Rıza Sinan Bayraktar ile anlaşmaya varıldı. Pazarspor'da 2015-2016 sezonunda da görev alan Sinan Byraktar başarılı bir sezon geçirmişti. - RİZE

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Futbol Federasyonu, Sinan Bayraktar, Pazarspor, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pazarspor'da Ali Rıza Sinan Bayraktar dönemi başladı - Son Dakika Spor


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