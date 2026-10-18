Pazarspor, Tokat Belediye Spor\'u 90+5\'te Seçkin Fırıncı\'nın golüyle 1-0 yendi

Pazarspor, Tokat Belediye Spor'u 90+5'te Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig'in 7. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Tokat Belediye Spor Kulübü'nü 90+5. dakikada Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Pazarspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın tek golü 90+5. dakikada geldi.
TFF 3. Lig'in 7. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Tokat Belediye Spor Kulübü'nü 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe
Hakemler: Hakan Aktaş, Halil Ulaş Aydemir, Emirhan Konyalı
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aykut Civelek, Emre Akgün, Alperen Çağlayan, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 66), Aziz Demir (Efe Sayhan dk. 55), Erhan Şengül (Denizalp Özdemir dk. 83), Mete Han Genç, Muhammed Baltacı (Seçkin Fırıncı dk. 83), Ata Kurtuluş
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Tokat Belediye Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ali Sefer, Seyit Ahmet Altın, Mehmet Albayrak, Eray Uysal, Ahmet Can Özer (Arda Gezer dk. 72), Eren Özdemir, Berkay Görmez, Gürkan Varlık (Yiğit Kotan dk. 75), Fatih Dalgıç (Samed Karakoç dk. 71), Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Mehmet Menderes
Gol: Seçkin Fırıncı (dk. 90+5) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Muhammed Baltacı, Serhat Hazır (Pazarspor), Mehmet Albayrak, Ahmet Can Özer, Berkay Görmez, Seyit Ahmet Altın, Kadem Burak Yaşar (Tokat Belediye Spor Kulübü)
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