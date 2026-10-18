Pazarspor, Tokat Belediye Spor'u 90+5'te Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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Pazarspor, Tokat Belediye Spor'u 90+5'te Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 yendi

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Pazarspor, Tokat Belediye Spor\'u 90+5\'te Seçkin Fırıncı\'nın golüyle 1-0 yendi
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TFF 3. Lig'in 7. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Tokat Belediye Spor Kulübü'nü 90+5. dakikada Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Pazarspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken maçın tek golü 90+5. dakikada geldi.

TFF 3. Lig'in 7. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Tokat Belediye Spor Kulübü'nü 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Hakan Aktaş, Halil Ulaş Aydemir, Emirhan Konyalı

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Aykut Civelek, Emre Akgün, Alperen Çağlayan, Abdullah Şahin, Serhat Hazır (Berat Kartal dk. 66), Aziz Demir (Efe Sayhan dk. 55), Erhan Şengül (Denizalp Özdemir dk. 83), Mete Han Genç, Muhammed Baltacı (Seçkin Fırıncı dk. 83), Ata Kurtuluş

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Tokat Belediye Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ali Sefer, Seyit Ahmet Altın, Mehmet Albayrak, Eray Uysal, Ahmet Can Özer (Arda Gezer dk. 72), Eren Özdemir, Berkay Görmez, Gürkan Varlık (Yiğit Kotan dk. 75), Fatih Dalgıç (Samed Karakoç dk. 71), Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Mehmet Menderes

Gol: Seçkin Fırıncı (dk. 90+5) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Muhammed Baltacı, Serhat Hazır (Pazarspor), Mehmet Albayrak, Ahmet Can Özer, Berkay Görmez, Seyit Ahmet Altın, Kadem Burak Yaşar (Tokat Belediye Spor Kulübü)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuPazarsporFırıncıTokatSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Pazarspor, Tokat Belediye Spor'u 90+5'te Seçkin Fırıncı'nın golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
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