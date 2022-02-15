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Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu - Son Dakika

Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu

15.02.2022 16:14
Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2022 sezonundan itibaren binicilik disiplini bulunan müsabakalara katılan tüm sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) çevrim içi kurs programlarına (FEI CAMPUS) katılımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2022 sezonundan itibaren binicilik disiplini bulunan müsabakalara katılan tüm sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonunun (FEI) çevrim içi kurs programlarına (FEI CAMPUS) katılımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasında, UIPM tarafından ulusal federasyonlara yapılan bilgilendirmede, sporcuların, FEI'nin çevrim içi kurs programına katılması ve kursu bitirdiklerine dair belgeleri UIPM'nin çevrim içi platformuna yüklemesi gerektiği belirtildi.

UIPM'nin, kurs sonuçlarını katılımcılara mail atarak ileteceği aktarıldı.

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Modern Pentatlon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pentatletlere 'çevrim içi binicilik kursu' zorunluluğu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pentatletlere "çevrim içi binicilik kursu" zorunluluğu - Son Dakika
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