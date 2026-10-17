Pereira, Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiği maçta çalıştığı alanları bulamadı - Son Dakika
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Pereira, Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiği maçta çalıştığı alanları bulamadı

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Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, antrenmanlarda çalıştıkları alanları bulamadıklarını ve sürekli savunma yaptıklarını söyledi. Pereira, ikinci yarıdaki pozisyonları gole çeviremediklerini, kontrolü yitirince üçüncü golü yediklerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, antrenmanlarda çalıştıkları alanları bulamadıklarını ve sürekli savunma yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, "Alanya'ya geldiğimden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, topla oynayamadık. Fenerbahçe'nin baskısından kaynaklı değildi, sadece antrenmanlarda çalıştığımız alanları bulamadık. Böyle bir takıma karşı topla oynamayınca sürekli savunma yapmak durumunda kalıyorsunuz ve gol yiyorsunuz. Geçişten gol yedik, bu konuda ne kadar iyi olduklarını biliyorduk. İlk yarının bitmesine 5 dakika kalmıştı. Daha akıllı olmalıydık. 5 dakika kala uzun vurabilir, gol yemeden içeri girebilirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha iyi olduklarını aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Fenerbahçe'ye göre iyi değildik, kendi ilk yarımıza göre iyiydik. İki gol pozisyonuna girdik. Bu pozisyonlarda golü bulmuş olsak oyuna tekrar girebilirdik. Yüklendiğimiz anlar oldu. Antrenmanlarda çalıştığımız alanları daha çok bulmaya başladık. Şutlarımız var, bunlardan birinde Ederson hızlı başlattı. Bloğumuz daralamadı ve geçişten 2-0 olmuş oldu."

Oyunun son bölümünde kontrolü kaybettiklerini vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"2-0'dan sonra aslında gol atacak pozisyonlara girebilirdik, alanlar vardı. İki takımın da pozisyonları oldu. Fenerbahçe'den iyiydik demiyorum ama pozisyonlara girdik. 1 gol atabilseydik farklı olabilirdi. Atamayınca maça girmek zor oluyor. Daha sonra kontrolü kaybettik ve 3. golü yedik. Fenerbahçe daha çok alan buldu ve maçı bu şekilde kazanmış oldu. Gol atamamak, pozisyona üretememek sadece santrforla ilgili değil. Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü."

Kaynak: AA
Joao PereiraFenerbahçeAlanyasporSporSon Dakika

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