Peru'da Gençler Dünya Şampiyonası Başladı

Spor

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci gün sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde Adnan Efe Uçar 573 puanla 11'inci, Alp Eren Erdur 572 puanla 13'üncü oldu.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şimal Yılmaz 565 puanla 26'ncı, Sudenur Singeç 564 puanla 27'nci, Yağmur Tunçer 556 puanla 46'ncı sırada yer aldı.

Genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcular, aynı zamanda bireysel skorlar toplamında 1685 puanla takım halinde 6'ncı oldu.

Organizasyon 7 Ekim'de sona erecek.