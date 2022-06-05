Petkimspor'da Nusret'le devam - Son Dakika
Üye Girişi

Petkimspor'da Nusret'le devam

05.06.2022 12:53
Petkimspor'da Nusret'le devam

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi dış transferde ilk imzayı Gaziantep Basket'ten guard İsmail Cem Ulusoy'a attıran Aliağa Petkimspor, iç transferde takım kaptanı Nusret Yıldırım'la sözleşme yeniledi. Takımıyla 1 yıllık nikah tazeleyen 33 yaşındaki uzun forvet Nusret, geçen sezon ligde 5.2 sayı, 3.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi Aliağa Petkimspor kaptan Nusret Yıldırım ile sözleşme yeniledi Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi Diyarbakırlı kadınlar Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdi Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Nusret Yıldırım, Gaziantep, ulusoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'da Nusret'le devam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:54:17. #1.13#
SON DAKİKA: Petkimspor'da Nusret'le devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement