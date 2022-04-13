Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor - Son Dakika
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Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor

13.04.2022 13:11
Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bitime 3 hafta kala en önemli sınavlarını üst üste 2 direkt rakibine karşı verecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bitime 3 hafta kala en önemli sınavlarını üst üste 2 direkt rakibine karşı verecek. 4 galibiyeti olan HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un büyük oranda havlu attığı ligde düşecek diğer takım son 3 maçta belirlenecek. Ligde 27 maçta 6 galibiyetle düşme hattındaki Petkimspor, pazar günü 7 galibiyetle tek basamak üzerinde yer alan Semt77 Yalovaspor'u hayati öneme sahip sınavda konuk edecek.

Petkim, taraftarı önünde bu maçı kazanırsa rakibini yakalayıp olası puan eşitliği durumunda üzerine çıkacak. Aliağa temsilcisi rakibine yenilirse ise son 2 haftaya 2 galibiyet geride girerek büyük oranda kurtuluş umutlarını yitirecek. Petkimspor, Yalova maçının ardından ise henüz düşme korkusunu üzerinden atamayan Yukatel Merkezefendi Belediye deplasmanına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip ligde geçen sezon son hafta kümede kalmayı başarmıştı.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Aliağa, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor sezonun maçlarına bileniyor - Son Dakika


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