Petkimspor yıkıldı - Son Dakika
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Petkimspor yıkıldı

11.04.2022 12:31
Petkimspor yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 89-85 mağlup olarak son 3 haftaya korkulu rüya görerek girdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 89-85 mağlup olarak son 3 haftaya korkulu rüya görerek girdi. Ligde 27 maçta 6 galibiyet elde eden Petkimspor, haftaya 17 Nisan Pazar günü 1 galibiyet üzerinde kurtuluş barajında yer alan Semt77 Yalovaspor'u hayati öneme sahip sınavda ağırlayacak. Rakibini yenerse kurtuluş ateşini yakacak Petkim, mağlubiyet durumunda ise bitime 2 maç kala büyük oranda havlu atacak.

Petkimspor Antrenörü Burak Gören, "Önemli ve kritik haftalardan geçiyoruz. Bizim için her maç final havasında" açıklamasını yaptı.


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Basketbol: Toplu sonuç Basketbol: Toplu sonuç ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85 ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 Aliağa Petkim: 85

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Gaziantep, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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