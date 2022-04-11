Petkimspor yıkıldı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a 89-85 mağlup olarak son 3 haftaya korkulu rüya görerek girdi. Ligde 27 maçta 6 galibiyet elde eden Petkimspor, haftaya 17 Nisan Pazar günü 1 galibiyet üzerinde kurtuluş barajında yer alan Semt77 Yalovaspor'u hayati öneme sahip sınavda ağırlayacak. Rakibini yenerse kurtuluş ateşini yakacak Petkim, mağlubiyet durumunda ise bitime 2 maç kala büyük oranda havlu atacak.

Petkimspor Antrenörü Burak Gören, "Önemli ve kritik haftalardan geçiyoruz. Bizim için her maç final havasında" açıklamasını yaptı.