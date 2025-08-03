BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen Aliağa Petkimspor'da sözleşmesi sona eren Peyton Aldridge yeni takımını buldu. Son 6 sezondur Türkiye'de forma giyen, 4 yıldır da aralıksız Petkimspor'da oynayan 30 yaşındaki ABD'li forvet İtalya'nın Dolomiti Energia Trentino takımı ile anlaştı. Türkiye kariyerine 2019'de Afyon'da başlayan Aldridge 2021'de Bahçeşehir Koleji'nden Petkimspor'a transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Peyton Aldridge, İtalya'ya Geçti - Son Dakika
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