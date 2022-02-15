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PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza - Son Dakika

PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza

15.02.2022 16:53
PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hataysporlu Fatih Kurucuk'a Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 1 maç ve 13 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hataysporlu Fatih Kurucuk'a Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 1 maç ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul; genç savunmacıya, ihraç sonrasında müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırdı. Bu cezalarla birlikte Fatih Kurucuk, 5 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK ayrıca Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Uğur Demirok'a 3 maç ceza verdi.


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Para Cezası, Türk Lirası, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza - Son Dakika
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