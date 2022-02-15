PFDK'dan Fatih Kurucuk'a 5, Uğur Demirok'a 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hataysporlu Fatih Kurucuk'a Fraport TAV Antalyaspor maçında çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 1 maç ve 13 bin TL para cezası verdi. Kurul; genç savunmacıya, ihraç sonrasında müsabaka hakemine hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırdı. Bu cezalarla birlikte Fatih Kurucuk, 5 maçtan men ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK ayrıca Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçındaki rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Uğur Demirok'a 3 maç ceza verdi.