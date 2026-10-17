PGL ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek'te dualarla açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

PGL ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek'te dualarla açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek\'te dualarla açtı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKİ Tavşanlı Linyitspor, Tunçbilek’teki kulüp tesislerinde düzenlenen program ve okunan dualarla yeni sezona başladı. Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve protokol üyelerinin katıldığı açılışta kurban kesildi, başarı temennisinde bulunuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren TKİ Tavşanlı Linyitspor, düzenlenen program ve okunan dualarla yeni sezona 'merhaba' dedi.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezon açılış programı yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezon öncesi moral depoladığı organizasyonda, kulübün başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Programa; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, kulüp yöneticileri, kurum amirleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Açılış töreninde kurban kesilerek yeni sezonun sakatlıksız, kazasız ve başarılarla dolu geçmesi için dualar edildi. Protokol üyeleri, teknik kadro ve futbolculara yeni sezonda başarı dileklerini ileterek kulübün her zaman yanında olduklarını vurguladılar. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Tki Tavşanlı LinyitsporTavşanlı LinyitsporFaruk ÖzdemirTunçbilekKurbanGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:39
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu
İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:38:45. #.0.3#
SON DAKİKA: PGL ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek'te dualarla açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei