PGL ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor yeni sezonu Tunçbilek\'te dualarla açtı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren TKİ Tavşanlı Linyitspor, düzenlenen program ve okunan dualarla yeni sezona 'merhaba' dedi.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp tesislerinde gerçekleştirilen sezon açılış programı yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezon öncesi moral depoladığı organizasyonda, kulübün başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

Programa; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, kulüp yöneticileri, kurum amirleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Açılış töreninde kurban kesilerek yeni sezonun sakatlıksız, kazasız ve başarılarla dolu geçmesi için dualar edildi. Protokol üyeleri, teknik kadro ve futbolculara yeni sezonda başarı dileklerini ileterek kulübün her zaman yanında olduklarını vurguladılar. Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.