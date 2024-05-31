Pınar Karşıyaka: 82-68

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural
Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep
1. Periyot: 26-11
Devre: 44-38
3. Periyot: 66-56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.
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