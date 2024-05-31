Pınar Karşıyaka: 82-68 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka: 82-68

Pınar Karşıyaka: 82-68

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih VuralANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Doğuş Özdemiroğlu 7, Willis 4, Bryant 10, Erkan Yılmaz 4, Rıdvan Öncel 3PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 17, Vitto Brown 12, McCollum 24, Furkan Haltalı 4,...

31.05.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep

1. Periyot: 26-11

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Anadolu Efes, Ziya Özorhon, Serkan Emlek, Semih Vural, Sinan Erdem, Karşıyaka, Doğuş, Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka: 82-68 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
19:21 Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi Sinan Ateş cinayetinde tetikçi ve 2 Ülkü Ocakları yöneticisinin görüşmeleri kaydedildi
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 23:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka: 82-68 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement