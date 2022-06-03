Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı

03.06.2022 11:56
Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın transferde görüştüğü Beşiktaş'tan uzun forvet Ercan Osmani, Darüşşafaka'ya dümen kırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Pınar Karşıyaka'nın transferde görüştüğü Beşiktaş'tan uzun forvet Ercan Osmani, Darüşşafaka'ya dümen kırdı. Kaf-Kaf, 3 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Arnavut asıllı oyuncudan ligde halen yabancı statüsünde forma giymeye devam edeceği için vazgeçti. Portekiz'de Sporting CP'de oynayıp adı Karşıyaka'yla anılan 28 yaşındaki kısa forvet Travante Williams'a da yeşil-kırmızılıların teklif götürmediği, oyuncunun İzmir'e gelmek istediği öğrenildi.


- İzmir
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Pınar Karşıyaka transferde hareketli Pınar Karşıyaka transferde hareketli Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede Pınar Karşıyaka'da Mahir gitti, Berk ile Williams listede
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da iki isim olmadı - Son Dakika


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