Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk

15.03.2022 12:37
Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk

ING Basketbol Ligi'nde son olarak evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak.

ING Basketbol Ligi'nde son olarak evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde Karşıyaka, 21 maçta 14 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 22 maçta 12 galibiyetle dokuzuncu sırada yer alıyor. İki takım arasında 12 Mart Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma ligdeki diğer maçlar gibi yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.


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Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk - Son Dakika


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