Pınar Karşıyaka riske attı - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde evindeki Yukatel Merkezefendi Belediyesi mağlubiyetinin ardından dün deplasmanda Beşiktaş Icrypex'e de yenilen Pınar Karşıyaka, ilk 4 sıra içindeki yerini riske soktu. Bu sezon en büyük hedefi olarak belirlediği Avrupa'dan erken elendikten sonra lig maratonunu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off'ta avantaj elde etmeye çalışan Kaf-Kaf, üst üste 2 kritik mağlubiyetle sarsıldı. Alt sıralarındaki iki rakibine art arda yenilen Karşıyaka, normal sezonun son 8 maçına 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, pazar günü düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

Beşiktaş randevusunun ardından takımı adına özeleştiri yapan Antrenör Ufuk Sarıca, "Kötü bir basketbol oynadık. Sahadaki oyun kaliteli değildi ama çekişmeliydi. Mental olarak kırılganlıklar yaşadığımız ve güven kaybı ile oynadığımız bir gerçek. Özellikle ana oyuncularımızın kritik yerlerdeki yanlış seçimleri ve top kayıpları maça ortak olduğumuz anlarda geriye düşmemize sebep oldu. Bu mental kırgınlıkla oyunun içinde oyun planımızdan vazgeçip hatalar yaptığımız oluyor. Arzu ettiğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz ve en kısa zamanda yanlışlarımızı düzeltip en iyi duruma gelmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

- İzmir