Pınar Karşıyaka riske attı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka riske attı

04.04.2022 10:25
Pınar Karşıyaka riske attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde son saniyede gelen Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Galatasaray NEF'e deplasmanda 84-78 yenilmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka, normal sezonun bitimine 5 maç kala 4'üncü sıradaki yerini riske soktu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son saniyede gelen Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Galatasaray NEF'e deplasmanda 84-78 yenilmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka, normal sezonun bitimine 5 maç kala 4'üncü sıradaki yerini riske soktu. Son 5 maçın 3'ünü kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, 25 maçta 16 galibiyetin yanında 9'uncu yenilgisini aldı. Bu periyotta 4 galibiyet elde eden Gaziantep Basketbol, 17 galibiyete ulaşarak geriden gelip puan tablosunda Karşıyaka'yı 1 maç ve 1 galibiyet fazlasıyla solladı.

Puan sıralamasında 5'inci sıraya gerileyen Kaf-Kaf, kalan maçlarını Tofaş, Frutti Extra Bursaspor (D), Türk Telekom (D), Büyükçekmece ve Darüşşafaka'yla oynayıp sezonu kendisine Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı kazandıracak ilk 4 sıra içinde tamamlamaya çalışacak. Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Çok çekişmeli ve korakor bir maç oldu. İki takımın da Play-Off'ta önemli hedefleri var. Özellikle maçın başında ribaundlarda zorlandık. Maçı üç defa kazanacak noktaya getirdik ama sonunda maalesef atışları beceremedik. Hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka riske attı - Son Dakika


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