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Polonya maçının ardından - Son Dakika

Polonya maçının ardından

14.11.2021 19:50
Polonya maçının ardından

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Polonya'yı 52-41 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Bahar Çağlar Ökten, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Polonya'yı 52-41 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Bahar Çağlar Ökten, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Bugün maçın aslında baş rolünde İzmitli sporseverler vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Maç içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz oldu. Zaman zaman skor bulmakta zorlandık. Ama müdafaada hiçbir zaman geri adım atmadık. Zaten Türk Milli Takımı'nın en önemli özelliği bu. Müdafaayı hiçbir zaman için bırakmıyoruz. Hücumda çözmemiz gereken problemlerimiz var. İç-dış dengesini sağlamakta ve rakip baskıyı artırdığı zaman maalesef skor bulmakta çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla buralarda daha dikkatli olmamız, önce iyi bir analizini yapıp sonra da bunu çözmemiz lazım" diye konuştu.

"EKSİK YÖNLERİMİZİ ÇÖZME YÖNÜNDE ÇALIŞACAĞIZ'"Hazırlık döneminde eksik tarafları çözme yönünde çalışacaklarını ifade eden Yıldızoğlu, şöyle devam etti:  "Bugün oyuncularımın mücadele anlamında gösterdikleri performanstan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ama hücumda, bir kısmı onların liglerde aldıkları roller ve sorumluluklarla ilgili. Orada, Türkiye ligindeki yabancı sayısına takılıp burada alabilecekleri sorumlulukları maalesef kendi takımlarında alamıyorlar. Dolayısıyla bu savaşın bir kısmını burada vermemiz lazım. Bir kısmını liglerdeki rollerimizde vermemiz lazım. Önümüzde hazırlık için uzun bir dönem var. Bu dönemde dikkatli çalışıp, eksik taraflarımızı çözme yönünde çalışarak maçların rövanşına hazır olmaya çalışacağız." "PES ETMEDİK, BİRLİĞİMİZİ KORUDUK"

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise "Gerçekten çok özlemişiz. Pandemi sürecinde seyircimizden uzak kalmıştık. Bu bizi gerçekten ekstra motive ve mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar bu desteği hissetmek çok güzel. Maça başladığımız andan itibaren yaptığımız hatalarda da, pozitif olaylarda da hiçbir zaman geriye adım atmadık, pes etmedik ve birliğimizi koruduk. Bu sayede galip geldiğimize inanıyorum. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. 2'de 2 yaptık. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Biz kadın basketbol takımları olarak her zaman Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatları hedefliyoruz ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi sırada 2023 Avrupa Şampiyonası var. Buraya gitmek için de kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.


Polonya maçının ardından
Polonya maçının ardından
Polonya maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Polonya maçının ardından - Son Dakika Spor


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