Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Portekiz ekibi Porto'da milli oyuncu Deniz Gül'ün geleceği de belli oldu.

DENİZ GÜL İLE YOLLAR AYRILIYOR

A Bola'nın haberine göre; Porto, 20 yaşındaki milli oyuncu Deniz Gül ile yollarını ayırma kararı aldı. Portekiz ekibinin oyuncu ile iletişime geçerek kendisine kulüp bulmasını istediği belirtildi. Öte yandan Deniz Gül'ün yanı sıra takımda köklü bir değişim yaşanacağı ve Pepe, Samuel Portugal, Otavio, Zaidu, Grujic, Andre Franco, Gonçalo Borges, Danny Namaso'nun da takımdan gönderileceği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Geride bıraktığımız sezon Porto forması ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Deniz, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.