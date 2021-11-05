Potada Ege derbisi günü

ING Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka ile ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Denizli'deki Ege derbisinde rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları koltukların salondaki konumuda göre 50, 30 ve 20 TL olarak belirlendi. Bu karşılaşmanın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Baxi Manresa deplasmanında çok kritik bir liderlik sınavına çıkacak Karşıyaka, ligde son 3 maçını kazandı. Ligde 6 haftada 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle zirvede yer alan Pınar Karşıyaka'da hazır durumda olmayan yeni transfer Alex Tyus'un oynaması beklenmiyor. Merkezefendi ise ilk kez yer aldığı Süper Lig'de 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle haftaya 12'nci sırada girdi.