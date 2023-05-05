Premier Lig'in dev takımı, Napoli'nin yıldız futbolcusuyla ilgileniyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'deki göstermiş olduğu başarılı performansı sonrası Napoli'ye transfer olan ve takımının bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinde büyük rol oynayan Min-Jae'nin yeni takımı belli oluyor.

MANCHESTER UNITED BİR ADIM ÖNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Güney Koreli yıldızın yeni adresi Premier Lig olacak. Başarılı savunma oyuncusu ile Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği belirtildi. 48 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Kim için Manchester United'ın bir adım önde olduğu kaydedildi.

PREMİER LİG'E TRANSFER OLACAK

Yaz transfer döneminin açılmasıyla birlikte başarılı oyuncunun İngiliz devlerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan ekibiyle bu sezon toplamda 42 resmi mücadelede forma giyen Kim Min-Jae, söz konusu maçlarda 2 gol atıp 2 de asist kaydetti.