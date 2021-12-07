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Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer - Son Dakika

Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

07.12.2021 10:39
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi yapılan Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 8'incisi yapılan Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer oldu.

Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası gerçekleştirildi. Bu yıl 8'incisi yapılan turnuvaya dünyanın birçok yerinden 256 golf oyuncusu katıldı. 4 gün süren turnuvada müsabakalar çekişmeli geçerken şampiyonluğu Max Kramer kazandı. Kramer, 5 bin euro para ödülün yanı sıra Regnum Carya'da konaklama ödülünün de sahibi oldu. Turnuva sonunda ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödüllerini, Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, otel işletme müdürü Tolga Yılmaz ve idari işler müdürü Halil Nar verdi.


- Antalya
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer
Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer

Regnum Carya, Antalya, Turizm, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pro-Am Golf Turnuvası'nın şampiyonu Max Kramer - Son Dakika
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