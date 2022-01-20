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PFDK'dan Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya 2 maçtan men cezası - Son Dakika

PFDK'dan Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya 2 maçtan men cezası

20.01.2022 20:07
PFDK'dan Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya 2 maçtan men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maçtan men ve 13 bin TL para cezası; Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya ise 2 resmi maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maçtan men ve 13 bin TL para cezası; Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya ise 2 resmi maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 20.01.2022 tarihli kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 15.01.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI'nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- GZT GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu JEOY MATHİJS PELUPESSY'in, 16.01.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Abdullah Avcı, Türk Lirası, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya 2 maçtan men cezası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PFDK'dan Abdullah Avcı'ya 1, Taylan Antalyalı'ya 2 maçtan men cezası - Son Dakika
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