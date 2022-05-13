Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti

13.05.2022 19:07
Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisinin 10-16 Mayıs Engelliler haftası farkındalık etkinlikleri hafta boyunca devam ediyor.

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisinin 10-16 Mayıs Engelliler haftası farkındalık etkinlikleri hafta boyunca devam ediyor. Bu çerçevede A protokol forma giyip tekerlekli sandalyede Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi Engelli Basketbol Takımı ile empati ve gösteri maçı yaptılar.

Basketbol maçına Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin; Karesi Kaymakamı Metin Aslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost olmak üzere Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye temsilcilerinin tekerlekli sandalyeye oturarak potalar arasında tekerli sandalye ile sayı kazanmaya çalıştılar.

Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi Başkanı Zeki Uslu; engelli basketbol takımı ile protokol arasında yapılan müsabakanın sembolik olduğunu, tekerlekli sandalyeyi kullanmanın nasıl bir duygu olduğunun hissedildiğini söyledi. - BALIKESİR

Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti
Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti
Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti
Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti
Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti

YORUMLAR
500
Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği Engelsiz yaşam merkezinde bahar şenliği Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Engelliler Haftası Ziyaretleri Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler'den Engelliler Haftası Ziyaretleri

Balıkesir, basketbol, Engelli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:14:04. #1.13#
SON DAKİKA: Protokol ile engellilerin basket maçı nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement