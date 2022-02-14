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Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu - Son Dakika

Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu

14.02.2022 09:37
Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, futbol aşkını Afyonspor'un hafta sonu deplasmanda oynamasından dolayı Belediye Bolvadin Termal Spor'un amatör kümedeki karşılamasını izledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, futbol aşkını Afyonspor'un hafta sonu deplasmanda oynamasından dolayı Belediye Bolvadin Termal Spor'un amatör kümedeki karşılamasını izledi. Hayli heyecanlı olduğu gözlenen Vali Çiçek'in, Bolvadin Termal Spor'un her atağında yerinden fırlaması ise futbol aşkını gözler önüne serdi.

Amatör Lig maçında Belediye Bolvadin Termal Spor evinde Kınık Belediyespor'u evinde ağırladı. Karşılaşma Bolvadin Termal Spor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmayı Vali Çiçek, beraberindeki Kaymakam Taner Bolat, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, ile ve ilçe protokol üyeleri ile birlikte izledi. Karşılaşmada Bolvadin Termal Spor'un her atağında heyecandan sürekli ayağa kalkan Vali Çiçek'in adeta futbol aşkını gözler önüne serdi. Protokol üyeleri de çoğu zaman Vali Çiçek'in heyecanına ortak oldu.

Belediye Bolvadin Termal Spor karşılaşmada iki oyuncunun kırmızı kart görmesi sonrası 9 kişi kalmasına rağmen rakibini 1-0 yenmeyi bilirken, maçın ardından Vali Çiçek stat dışında kendisini bekleyen çocuklarla Belediye Bolvadin Termal Spor için tezahüratta yapması görenleri gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR

Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu
Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu

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Gökmen Çiçek, Karahisar, Futbol, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Protokol üyeleri valinin heyecanına tribünde ortak oldu - Son Dakika Spor


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