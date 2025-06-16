PSG, Atletico Madrid'i 4-0 Yendi!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), İspanya ekibi Atletico Madrid'i 4-0 yendi.
ABD'nin Pasadena şehrindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında PSG ile Atletico Madrid karşılaştı.
PSG, 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Lee Kang-in'in penaltıdan kaydettiği gollerle 4-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.
Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Grubun diğer maçı, bugün TSİ 05.00'te Brezilya'nın Botafogo takımı ile ABD ekibi Seattle Sounders arasında oynanacak.
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