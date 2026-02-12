Psikolog Sayısı 900'e Çıktı - Son Dakika
Psikolog Sayısı 900'e Çıktı

12.02.2026 21:49
Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, psikolog sayısını 900'e çıkardıklarını ve sporun önemini vurguladı.

'PSİKOLOG SAYISINI 900'E YÜKSELTTİK'

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, bakanlık bünyesinde bulunan Psikososyal Destek Dairesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve şöyle devam etti:

"Biz gençlerle birlikteyiz ve 1 milyon genç yurtlarda barınıyor. Bünyemizde 400'e yakın psikolog vardı şu an ise yani bakan olur olmaz 600'e yükselttik. Şu anda kurumumuzda 900'e yakın bulunuyor. Manevi danışmanlar bizim personelimiz değil ama biz gençlerimizin taleplerine göre onları yurtlarımızda, faaliyetlerde değerlendiriyoruz. Tabii birde Eğitim Yönetim Sistemimiz var ve sosyal çalışmacı psikologlarını da bu rakamlara eklediğimiz zaman 2 bin rakamı ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'SPORUN GÜCÜNÜ KULLANMAK GEREKİYOR'

Amatör spor kulüp sayısını artırmak istediklerini kaydeden Bakan Bak, bu sayede çocukların spora olan aidiyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Bak, "Suça sürüklenen çocuklara baktığımız zaman ailenin ayrılması ve okulu terk etme nedeniyle ortaya çıkan bir süreç var. Ancak bu süreçte bir kulüp eğer çocuğu spora yönlendirirse çocuk okula gitsin veya gitmesin örneğin ben mesela takımımda oynarken arkadaşlarımın hepsi çıraklık yapardı. Bazılarının kötü alışkanlıkları da vardı. Ben takım kaptanıydım ve bütün arkadaşlarıma iyi ve doğru olmayı, sporda paylaşmayı, nasıl başarılı olabileceğimizi anlatıyordum. İnanın, öyle değişiklikler görüyoruz ki onların hayatlarına dokunuyorsunuz ve aileleriyle beraber iletişim kurmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla sporun bu gücünü kullanmak gerekiyor. Biz de bunun üzerinde çok fazla duruyoruz ve yaptığımız pilot çalışmalar; Bağcılar, Esenyurt'ta yaptığımız çalışmalarda veya dezavantajlı ilçelerde yaşayan çocukların olduğu mahallelere saha yapıyoruz. Onlar o sahalarda maç yapıyorlar, paylaşıyorlar ve etkileniyorlar. Bu sayede siz karanlık bir köşe olan bir yeri bir anda sahaya, salona, sosyal genlik merkezine çeviriyorsunuz" diye konuştu.

'YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE STRATEJİYİ BELİRLEDİK'

Bakan Bak, yasa dışı bahisle mücadele konusunda yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını ve 1 Kasım'da eylem planı yayınlandığını hatırlatarak, "Her bakanlığa bir görev düşüyor. 2 ayda bir eylem planlarının sonuçlarını değerlendirdiğimiz bir yapı var. Dolayısıyla, bu etkin mücadelede de yine hükümet olarak stratejiyi belirledik. Bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili de inanıyorum ki komisyonun ortaya koyacağı rapor, siz değerli milletvekillerinin katkıları, kurumların katkılarıyla beraber bir düzenleme ortaya çıkacak ve bu düzenleme çerçevesinde her bakanlığa görev verilecek. Özellikle ifade etmek isterim; bağımlılıkla mücadele bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. İşte bunu önleyici kısmında, çocuğumuzu gençlik merkezlerimizdeki faaliyetlere, spor salonlarındaki faaliyetlere, spor kulüplerindeki faaliyetlere yönlendirerek onların başka alanlara gitmelerini önlüyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi ise ailedir. Aile çocuğuyla mutlaka ve mutlaka konuşmalı. Aile çocuğuyla konuşmazsa çocuk arkadaşıyla veya başkalarıyla konuşuyor ve onu dinliyor. O yüzden ailelerin de bu noktada çok bilinçli olmaları gerekiyor, onların o yönde eğitilmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

