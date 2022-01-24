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Raffa Türkiye ikinciliği Samsun'un - Son Dakika

Raffa Türkiye ikinciliği Samsun'un

24.01.2022 15:32
Raffa Türkiye ikinciliği Samsun'un

Ankara Kahramankazan'da 21-24 ocak tarihleri arası yapılan Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsun ekibi ikinci oldu.

Ankara Kahramankazan'da 21-24 ocak tarihleri arası yapılan Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Samsun ekibi ikinci oldu.

Samsun'u temsil eden turnuvaya katılan Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları Selma Kalanç ve Gülcan Gündoğdu, genç kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Beden eğitimi öğretmenleri ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Raffa Türkiye Şampiyonası'na çok iyi hazırlandık. Aylarca sporcularım çok iyi antrenman yaptı. Raffa branşında takım olarak Samsun'a ilk kez derece getirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Sporcularımı tebrik ediyorum. Milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum. Ülkemizi Samsun'u yurt dışında temsil etmek en büyük arzumuzdur. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Raffa Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Ankara ekibi birinci, Samsun Alaçamspor Bocce Takımı ikinci ve Bingöl ekibi üçüncülüğü elde etti. - SAMSUN

Raffa Türkiye ikinciliği Samsun'un

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Kahramankazan, Türkiye, Samsun, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Raffa Türkiye ikinciliği Samsun'un - Son Dakika Spor


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