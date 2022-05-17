Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor

17.05.2022 12:49
Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta Bosna Hersek ile yapacağı maç öncesi Edirne'de kampa girdi.

15'li Ragbi Büyük Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta Bosna Hersek ile yapacağı maç öncesi Edirne'de kampa girdi.

Milli takım, Şükrü Paşa Atletizm Sahası'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Ragbi Milli Takımı Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine, Avrupa Konferans 2 Ligi Güney Grup'ta 21 Mayıs'ta yapacakları müsabakaya yoğun şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın 25 Kasım Stadyumu'nda oynanacağını belirten Ngue, "Grupta kalmamız için bu maç bizim adımıza çok önemli. Final maçı niteliğinde. Bosna Hersek'i yenmemiz gerekiyor. Moralimiz iyi, motivasyonumuz yüksek. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Galip geleceğimizden şüphemiz yok." diye konuştu.

Ngue, Türkiye'de ragbiyi geliştirmeyi ve ileriye dönük iyi bir takım kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Milli takım oyuncusu Yasin Bakar da gruptan çıkmayı hedeflediklerini ancak son iki maçı talihsiz şekilde kaybettiklerini anlattı.

Geçen hafta Bulgaristan'a mağlup olduklarını ifade eden Bakar, "Bulgaristan grup lideri. Son maçımız Bosna Hersek ile olacak. Bu maç grupta kalacak mıyız yoksa bir alt lige düşecek miyiz onu belirleyecek." şeklinde konuştu.

Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor
Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor
Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor
Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor
Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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