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Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler - Son Dakika

Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler

13.02.2022 15:38
Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta oynanan maçta Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, Mardin temsilcisi Kızıltepe Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 20-0 yendi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta oynanan maçta Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, Mardin temsilcisi Kızıltepe Sportif Faaliyetler'i deplasmanda 20-0 yendi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1'inci Bölge 2'nci Grup'ta oynanan Mardin Kızıltepe Sportif Faaliyetler- Bağlar Belediyespor ile mücadele etti. Rakibini 20-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, puanını 20'ye çıkararak ikinci sıradaki yerini korudu. Mardin temsilcisi ise son sırada yer aldı.

Bağlar Belediyespor'un gollerini Faruk Kaya (3), Mahsum Döker (2), Ömer Yıldız (4), İlhan Öz (2), Turgay An (3), Oktay Özen (1), Yusuf Can Diken (1), Veysel Yavuzkır (1), Resul Dayan (1), Özkan Alçu (1), İrfan Haluk İldız (1) kaydetti.

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Kızıltepe, Futbol, Mardin, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Rakiplerini deplasmanda 20-0 mağlup ettiler - Son Dakika
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