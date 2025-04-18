Rally Bodrum 5. Kez Başladı

Rally Bodrum 5'inci kez start verdi, yarışlar nefes kesti

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Rally Bodrum, adrenalin dolu dakikalarla başladı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışlara, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından organize edilen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından desteklenen 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Bodrum dün akşam start seremonisiyle başladı. Düzenlenen açılış törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Karya Otomobil Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Atılgan, Yönetim Kurulu Üyesi Seha Ergene ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi.

Bu kapsamda, yarışların ilk gün heyecanı bugün sabah saatlerinde adrenalin dolu dakikalarla başladı. Milas'ta başlayan etap sırasıyla Karacahisar, Fesleğen ve Mazı'da devam etti. Şampiyonaya Romanya, Fransa, İtalya ve Türkiye olmak üzere 48 otomobil 96 yarışçı kıyasıya mücadele etti. Yarışlar yarın Bodrum etabı olarak Çamlık, Alazeytin ve Etrim yarışlarıyla tamamlanacak ve ardından Bodrum Belediye Meydanında ödül töreniyle sona erecek.

'SPOR TURİZMİ OLARAK TURİZME KATKI SAĞLIYORUZ'

Şampiyonanın turizme katkı sağladığını ifade eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanvekili Nisa Ersoy, "Bodrum Rallisi bizim sezonun başlangıç rallilerinden bir tanesi, genelde sezona Bodrum'da başlıyoruz, bu sezon ikinci yarışımız. Bölgenin ve halkın ilgisinden çok memnunuz. Bodrum bizi çok güzel ağırlıyor. Sezon açısından çok önemli, oteller daha yeni yeni açılırken burada olmak sezonun uzamasına sebep oluyor. Uluslararası katılımın olduğu yarışta gelen izleyicilerle spor turizmi olarak bizde katkı sağlıyoruz. O anlamda iki taraflı memnuiyet çok güzel. Bu sene düzenli olarak yarış yapmaya başladık. Buradaki kulübümüz çok başarı işler çıkartıyor. Bizlerde çevre politikaları adına standartlarımızı geliştiriyoruz onları uyguluyoruz. Romanya, İtalya ve Fransa'dan katılım oldu. Buradaki etapları çok seviyorlar. Yarış için gelenler yazın ailesiyle Bodrum'a tatile geleceklerini söylüyorlar. Bu anlamda sporun turizme katkısı çok büyük" dedi.