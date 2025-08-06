Ramazan Baştuğ Dünya İkincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ramazan Baştuğ Dünya İkincisi

Ramazan Baştuğ Dünya İkincisi
06.08.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaraylı atlet Ramazan Baştuğ, FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

ALMANYA'nın Ren-Ruhr kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 21 bin 100 metreyi 1 saat 2 dakika 35 saniyede koşup, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli atlet Ramazan Baştuğ, memleketi Aksaray'a geldi. 6 yaşından itibaren sahalarda olduğu belirten Baştuğ, "Orada Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duyguydu. Hem ülkemi hem Aksaray'ı hem de üniversitemi temsil ettim. Almanya'daki atmosfer çok zorluydu. Olimpiyat sporcularıyla yarışmak gurur vericiydi. Beni çok zorladı, ama ülkem için madalya almak her şeye değdi" dedi.

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Ramazan Baştuğ (25), 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katıldı. Baştuğ; 10 bin metreyi 28 dakika 47 saniye koşarak dünya beşincisi, yarı maraton olan 21 bin 100 metreyi de 1 saat 2 dakika 35 saniyede koşup, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Dün memleketine dönen milli atlat Baştuğ, sporcu arkadaşlarınca da coşkuyla karşılanıp, tebrik edildi.

'TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIM'

6 yaşından itibaren sporla ilgilendiğini belirten Ramazan Baştuğ, "Bu sahalarda doğup büyüdüm diyebilirim. 6 yaşından bu yana sahalardayım. Ablalarım da sporcu olduğu için onlarla birlikte antrenmanlara geliyordum. Onlara bakarak ben de atletizme başladım. Beni Ömer Çağlayan hocam keşfetti. Almanya güzel bir müsabaka ortamıydı. 150 ülkeden sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında 10 bin metre koştum. 25 tur piste çıktım. İlk yarışta dünya 5'incisi oldum. 2 gün sonraki yarışta ise 21 kilometre koşarak dünya ikincisi oldum. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duyguydu. Hem ülkemi hem Aksaray'ı hem de üniversitemi temsil ettim. Almanya'daki atmosfer çok zorluydu. Olimpiyat sporcularıyla yarışmak gurur vericiydi. Beni çok zorladı ama ülkem için madalya almak her şeye değdi. 21 kilometrede 2'nci oldum. 10 bin metrede çok uğraştım, savaştım ama olmadı 5'inci oldum. Orada mücadeleyi son ana kadar bırakmadım, hep kafa kafaya yarıştım. İlk üçle aramızda fark yoktu. 2 gün arayla 21 kilometre koşmak beni zorladı ama başardım ve elimden gelenin en iyisini yaparak Türk bayrağını dalgalandırdım" diye konuştu.

YARIŞLARA KAYSERİ VE ERZURUM'DA HAZIRLANDI

Yarışlar için ciddi bir hazırlık süreci yaşadığını belirten Baştuğ, "İlk önce Erzurum'da hazırlandık. Ardından Kayseri'ye gelerek hızlı antrenmanlar yaptım. Tüm bu hazırlıkların sonunda yarışmalarda emeğimin karşılığını aldım. 3 yaşındayken babamı hastalık nedeniyle kaybettim. Ablalarım koşucuydu; onlar da koşarak aileme destek oldu. Anneme büyük destek verdiler. Ben de onların yolundan ilerliyorum. Dünya 2'ncisi olmak çok güzel bir duygu. Daha önce Balkan ve Türkiye şampiyonluklarım vardı. Avrupa 2'nciliğim de olmuştu. Şimdi ise olimpiyatlara hazırlanacağım. 2028 yılında Los Angeles'ta ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

ANTRENÖR ÖMER ÇAĞLAYAN: ZOR ŞARTLARA RAĞMEN SPORU BIRAKMADI

Ramazan Baştuğ'un zorluk süreçlerden geçerek başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Ömer Çağlayan, "2009-2010 yıllarında milli sporcu olan ablalarıyla birlikte sahaya gelmeye başladı. Onların yanında koşarken Ramazan, fiziken çok zayıf olmasına rağmen adım frekansı çok iyiydi. Her geçen gün sahada üzerine koyarak gelişti. Ancak ailenin bir dezavantajı vardı. 2006 yılında babalarını kaybetmişlerdi. Maddi durumları çok kötüydü. 2012 yılında kendi yaşıtları arasında 'Ben de varım' dedi. 2016 yılında ise milli takıma girerek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Bugün 25 yaşında ama o yaşlarda, 9 yaşındaki bir çocuk parkta tek başına oynayamazken, Ramazan eviyle saha arasındaki 7 kilometrelik yolu yürüyerek gidip geliyordu. Hiç antrenman yapmasa bile bu yolu her gün yürüyordu. Ciğer yapısı çok güçlüydü. Omuzlarına küçük yaşta büyük yük bindi. Annesine destek olmak için valilik önünde simit sattı, ayakkabı boyadı ve aynı zamanda okula devam etti. Akşamüstleri de sahada antrenman yapıyordu" şeklinde konuştu.

'DÜNYA 2'NCİSİ OLDU'

Ramazan'ın başarısının tesadüf olmadığını belirten Ömer Çağlayan, sözlerini tamamladı:

"Bugün dünya ikincisi bir sporcudan bahsediyoruz. Dünya'da kürsüye sadece üç kişi çıkıyor ve bunlardan biri Türkiye'den Ramazan Baştuğ. 16 yıldır gece gündüz ibadet eder gibi antrenman yaptı. Yazın sıcağı, kışın soğuğu hiç sorun etmedi. Müthiş bir disiplinle çalıştı, alın teri döktü."

Kaynak: DHA

Aksaray, Almanya, Dünya, Gümüş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramazan Baştuğ Dünya İkincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

10:00
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
13:57
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan Baştuğ Dünya İkincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.