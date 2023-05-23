Rangers ile bağlarını koparan Ryan Kent ve Morelos, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın! - Son Dakika
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Rangers ile bağlarını koparan Ryan Kent ve Morelos, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın!

23.05.2023 16:06

Rangers, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Ryan Kent ve Alfredo Morelos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." denildi.

Yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Rangers'a 2 müjde birden geldi.

KENT VE MORELOS AYRILACAK

Rangers, Fenerbahçe'nin transferi için girişimlerini sürdürdüğü Ryan Kent ve Alfredo Morelos'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

KULÜP RESMEN AÇIKLADI

Rangers'tan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor ile yollar ayrılacak. Mükemmel katkıları sonrası camiaya teşekkür ederek kariyerlerine başka takımda devam etme kararı aldılar." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı

2 YILDIZIN RAKAMLARI

26 yaşındaki Ryan Kent, Rangers formasıyla çıktığı 218 maçta 33 gol ve 57 asistlik bir performans sergiledi. Rangers'ta 286 maça çıkan Morelos ise 124 gol ve 58 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye imza atmalarına ramak kaldı! Kent ve Morelos, Rangers ile bağları resmen kopardı
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Scott Arfield, Fenerbahçe, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rangers ile bağlarını koparan Ryan Kent ve Morelos, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rangers ile bağlarını koparan Ryan Kent ve Morelos, Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın! - Son Dakika
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