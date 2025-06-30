Rashford, Aston Villa'dan Dönüyor

Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford, Manchester United'a geri dönüyor.
Aston Villa'dan yapılan açıklamada, şubat ayında takıma katılan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunun kullanılmadığı belirtildi.
Birmingham ekibinde 17 maçta 4 gol atan Rashford, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 62 maçta 17 gol kaydetti.
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