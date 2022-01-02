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Rasim Kara: Önder hoca ile devam edilmeli - Son Dakika

Rasim Kara: Önder hoca ile devam edilmeli

02.01.2022 12:13
Rasim Kara: Önder hoca ile devam edilmeli

"Trabzonspor puan farkını daha da açacaktır""Gelecek yıllarda Avrupa'ya teknik direktör de ihraç edebiliriz""Genç oyuncularımız Avrupa'nın gündeminde"İBRAHİM ALİOĞLU / İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi Rasim Kara, "Önder hocaya bir şans geldi.

"Trabzonspor puan farkını daha da açacaktır"

"Gelecek yıllarda Avrupa'ya teknik direktör de ihraç edebiliriz"

"Genç oyuncularımız Avrupa'nın gündeminde"İBRAHİM ALİOĞLU/ İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi Rasim Kara, "Önder hocaya bir şans geldi. İyi de kullandı şansını. Süper Kupa maçını da kazanırsa en azından sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyorum. Bence kalmalı da" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi Rasim Kara; şampiyonluk yarışından genç teknik adamların yetiştirilmesi ve Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin göreve gelmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın başında kalması gerektiğinin altını çizen Rasim Kara, "Ben Önder hocanın çocukluğunu biliyorum. Yakından tanıyan birisiyim. TFF etkinliklerinde de zaman zaman kendisine görev vermiştik. Çalışkan, dürüst, üstüne koyma çalışan bir isim. Şans geldi. İyi de kullandı şansını. Süper Kupa maçını da kazanırsa en azından sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyorum. Bence kalmalı da. Trabzonspor açık ara şampiyon olur. 3 büyük takım; iki ileri, bir geri devam ediyor. Trabzonspor puan farkını daha da açacaktır. Çünkü iyi oynuyorlar. Ben Sayın başkan Ahmet Nur Çebi'ye şampiyonluk konusunda katılmıyorum. Hal böyle olunca da yabancı bir hoca yerine en azından bu sezon sonuna kadar Önder hoca ile devam edilmeli. Sonrasında da Önder hoca ile yola devam edilebilir" ifadelerini kullandı."GELECEK YILLARDA AVRUPA'YA TEKNİK DİREKTÖR DE İHRAÇ EDEBİLİRİZ"Süper Lig'de son zamanlarda çok sayıda genç teknik direktörün görev aldığını ve görev alan isimlerin başarılı olduklarını söyleyen Kara, "Genç ve iyi teknik direktörlerimiz yetişiyor. Emre gibi, Volkan gibi… Konyaspor'da İlhan Palut iyi işler yapıyor. Ömer Erdoğan var. Gelecek yıllarda Avrupa'ya teknik direktör de ihraç edebiliriz. Burada teknik adamlarımızın kendini geliştirmesi önemli. En azından 1 yabancı dil bilmek zorundalar. Kendilerini geliştirmeleri halinde yurt dışında görev alacaklardır" şeklinde konuştu."GENÇ OYUNCULARIMIZ AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE"Genç oyuncuların Avrupa'dan takip edildiğini söyleyen Kara, "Birçok genç oyuncumuz Avrupa'ya gidiyor. Zamanla daha da fazla oyuncu ve teknik adam yurt dışına gidecektir. Hem oyuncu hem teknik adam yetiştirme konusunda iyi seviyedeyiz. Altyapılarımıza bakınca genç oyuncularımız Avrupa'nın takibinde. Eğitim sistemimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Rasim Kara: Önder hoca ile devam edilmeli
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Rasim Kara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rasim Kara: Önder hoca ile devam edilmeli - Son Dakika Spor


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