Razgatlıoğlu: 'Ducati Cup gibi oldu' - Son Dakika
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Razgatlıoğlu: 'Ducati Cup gibi oldu'

Razgatlıoğlu: \'Ducati Cup gibi oldu\'

Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezonun kurallarını eleştirerek güçlü bir başlangıç yapamadıklarını belirtti.

14.03.2025 11:22
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonda değişen kurallarını yorumlayarak hedeflerinden bahseden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Sezona çok güçlü başlayamadık yeni kurallardan dolayı, motorda bazı değişiklikler gerekiyordu. Önde sadece Ducati'ler var ve bu yarışlar artık Ducati Cup gibi oluyor" dedi.

İspanya'da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olarak puanını 493'e çıkaran motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşulan yarışta 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. 2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkan Razgatlıoğlu, 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük elde etmişti. Bu çerçevede yeni sezonun Avustralya'da gerçekleştirilen ilk ayağının ilk yarışında ikinci olan Milli motosikletçi, ikinci yarışa motosikletinde yaşanan arıza sebebiyle bitime 10 tur kala veda etti. 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarına hazırlanan Razgatlıoğlu, çalışmalarını milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte gerçekleştiriyor.

"Sezona çok güçlü başlayamadık yeni kurallardan dolayı"

Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonda değişen kurallarını yorumlayarak hedeflerinden bahseden Toprak Razgatlıoğlu, "Sezona çok güçlü başlayamadık yeni kurallardan dolayı motorda bazı değişiklikler gerekiyordu. Aslında biraz da kendimiz hatalıyız. Çünkü çok fazla kendimizi motosiklet düşünmeye verdik diyebilirim. Daha öncesinde sadece hedefimiz odaklandığımız işi yapmaktı. Kendimizin de hatası var ama şu an sadece önümüze bakıyoruz ve diğer yarışı bekliyorum. O yarışta elimden gelenin fazlasını yapacağım. Artık motosikleti düşünüp onunla alakalı konuşmaya gerek yok. Konuştukça bir şey değişmeyecek ama bu şekilde motoru sürmemiz gerekiyor ve sadece ona odaklanıyorum" dedi.

"Bu yarışlar artık Ducati Cup gibi oluyor"

Sezonda mücadele ettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Superbike böyle devam ederse yarışmayı düşünmüyorum dediğim şey aslında Ducati'ler böyle devam ederse yarışmanın bir anlamı yok. Önde sadece Ducati'ler var ve bu yarışlar artık Ducati Cup gibi oluyor. Bu şekilde de yarışmanın bir anlamı kalmıyor bunu ben sadece kendi açımdan söylemiyorum. Ben bir şekilde mücadele ediyorum ön sıralarda zaten. Ama diğer markalara baktığınız zaman o hoş olmuyor. Daha öncesinde Yamaha ile yarıştığım için, onun seviyesini bildiğim için aslında biraz da genel bir konuşma yaptım. Tabii ki de bunun böyle gideceğini sanmıyorum, şirketlerin de istediği bir şey değil. Çünkü izlenme oranı düşüyor, her şey istedikleri gibi olmuyor. Her türlü bir ayar yapmak zorundalar" diye konuştu.

"Şimdi artık Avrupa'dayız. İstediğimiz, sevdiğimiz pistlerde artık elimizden geleni yapacağız"

İkinci ayak yarışlarına hazırlandığını belirten Razgatlıoğlu, "Çok iyi bir başlangıç yapmadık, hep bir aksilik ile başlıyor Avustralya benim için. Şimdi artık Avrupa'dayız. İstediğimiz, sevdiğimiz pistlerde artık elimizden geleni yapacağız. Şu an antrenmanlar devam ediyor şanslıyız havalar güzel. Her gün pistteyiz antrenman yapıyoruz. Ramazan dolayısı ile istediğimiz aralıkta antrenman yapamasak bile yine de motosiklete binmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Razgatlıoğlu: 'Ducati Cup gibi oldu' - Son Dakika

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