RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek - Son Dakika
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RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek

14.05.2022 00:57
RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek

Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına RB Karesi Tekstil Firması ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'dan destek geldi.

Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına RB Karesi Tekstil Firması ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'dan destek geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor 2. Başkanı Talha Timur Han, RB Karesi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'a desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan Başkan Aktaş, destekleri için Ramazan Bayduz'a teşekkür ederek, "İlimizin önemli sanayicilerinden Ramazan Bayduz, Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına destek vermek isteklerini belirterek kulübümüze ulaştı. Bu örnek davranışı için hem kendilerine teşekkür etmek hem de ziyaret etmek istedik. Bu vesile ile tüm sanayicilerimizi kulübümüzün kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşadamı Ramazan Bayduz ise ziyaretleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor 2. Başkanı Talha Timur Han'a teşekkür ederek, "Bursaspor hem şehrimiz hem de bizim için çok önemli. Biz firma olarak kulübümüz tarafından başlatılan 'Armana Sarıl' kampanyasına destek vermek istedik. İnşallah bu zorlu günler geride kalacak ve Bursaspor'umuz hak ettiği Süper Lige tekrar çıkacak. Biz firma olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - BURSA

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Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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