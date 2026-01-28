Real Madrid\'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid cephesinden Arda Güler'in geleceğine dair gelen açıklama, Arsenal ve Chelsea iddialarına net bir yanıt niteliği taşıdı.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER İÇİN NET MESAJ

Arda Güler'in sezon sonunda Arsenal ya da Chelsea'ye 90 milyon euro bedelle transfer olacağı yönündeki iddialar İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar ise bu söylentileri adeta ortadan kaldırdı.

ARBeloA: ONUN YETENEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısında Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Arbeloa, milli futbolcuya duydukları güveni açık şekilde dile getirdi. Arbeloa, Arda'nın oyun kalitesine vurgu yaparak, "Arda'nın muhteşem bir kalitesi var. Vizyonu ve pas yeteneği çok üst seviyede. Savunmada da oldukça başarılı" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN YÜKSEK MÜCADELE

Arda Güler'in çalışma disiplinine dikkat çeken Arbeloa, genç oyuncunun savunma görevleri nedeniyle maçları oldukça yorgun tamamladığını ancak bunun takıma büyük katkı sağladığını belirtti. İspanyol teknik adam, Arda'nın hem orta saha hem de hücum hattına daha yakın pozisyonlarda daha da parlayabileceğini söyledi.

GELECEK PLANLARINDA ÖNEMLİ YERİ VAR

Arbeloa, "Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz. Gelişmeye devam etmeli. En üst seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde bize mutlaka yardımcı olacaktır" sözleriyle Arda Güler'in Real Madrid'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.