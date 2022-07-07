Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

07.07.2022 16:12
Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzattı.

Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Causeur, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.5 sayı, 1.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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