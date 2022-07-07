Real Madrid, Fabien Causeur ile yeni sözleşme imzaladı

35 yaşındaki basketbolcu, Madrid temsilcisi ile bugüne kadar Euroleague şampiyonluğu, 3 İspanya Ligi şampiyonluğu ve İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Real Madrid, 2017-2018 sezondan beri takımda forma giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur'in sözleşmesini yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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