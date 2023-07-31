Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor - Son Dakika
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Real Madrid, Mbappe transferini bitirmek istiyor

31.07.2023 17:34

Real Madrid, PSG'nin kadroda düşünmediği Kylian Mbappe transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. 24 yaşındaki yıldızın eflatun-beyazlılarda forma giymek istediği biliniyor. Real Madrid'in Mbappe'yi lig başlamadan önce bitirmek istediği belirtiliyor. İspanyol devinin, Mbappe için 230 milyon euroluk sınır bir teklif belirlediği ve bunu PSG'ye bildirdiği hatırlatıldı.

İspanyol devi Real Madrid, PSG'nin kadroda düşünmediği Kylian Mbappe transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. 24 yaşındaki yıldızın eflatun-beyazlılarda forma giymek istediği biliniyor.

12 AĞUSTOS'A KADAR BİTECEK

ESPN'de yer alan habere göre, Real Madrid'in Mbappe'yi lig başlamadan önce bitirmek istiyor. İspanyol devinin, Mbappe için 230 milyon euroluk sınır bir teklif belirlediği ve bunu PSG'ye bildirdiği hatırlatıldı.

324 MAÇTA 360 GOL

Performansıyla adından söz ettiren 24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist başarısı göterdi.

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Kylian Mbappe, Real Madrid, PSG, Spor, Son Dakika

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