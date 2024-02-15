Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı - Son Dakika
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Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya\'da başladı

Regnum Carya Golf Kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Belek Turizm Merkezi'nde başladı. 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçünün katıldığı turnuva, 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuva, golf turizmine ciddi katkı sağlarken, birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verilecek. Turnuva, 17 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

15.02.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Regnum Carya Golf Kulübü tarafından düzenlenen 14. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 20 ülkeden 30'u profesyonel 120 golfçü katıldı.

Sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, yılda 2 kez düzenledikleri turnuvayı yoğun talep üzerine dörde çıkardıklarını söyledi.

Turnuvanın golf turizmine ciddi katkı sağladığını ifade eden Ceylan, özellikle turizmin daha sakin olduğu dönemde turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ceylan, turnuvada 80 bin avro ödül dağıtılacağını ve birinci olan profesyonel golfçüye 5 bin avro ödül verileceğini kaydetti.

Turnuva, 17 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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