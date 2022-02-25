Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik" - Son Dakika
Üye Girişi

Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik"

25.02.2022 22:55

- Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik" Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: "Bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil" Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "Önemli bir dakikada önemli bir gol bulmuştuk.

- Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer:

"Bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil"

DENİZLİ - Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "Önemli bir dakikada önemli bir gol bulmuştuk. Ama bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil biz kendi eleştirimizi yapacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda A. Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Erginer, "5 maçtır bir yenilmezlik serimiz vardı, bugün burada sonlandı. Ama bu mağlubiyet bir şeylerin sonu değil, inşallah takıma yeni bir başlangıç olacaktır bizim için. Maçta şunu söyleyebilirim; rakibe çok uzak oynadık özellikle savunmada, çok alan ve zaman verdik. Bu da rakibin oynama iştahını artırdı, daha fazla topla oynamasına, üçüncü bölgeye inmesine sebep oldu. Skoru daha çok yakalayabileceğimiz, oyuna ortak olabileceğimiz zamanlarda çok kötü bir gol yedik" diye konuştu.

"Üst sıraları hedefliyoruz"

Üst sıraları hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Erginer, "Maçın genelinde normal standart oyunumuzdan uzak oynadık. Kötü bir futbol sergiledik bugün bizim kendi standardımıza göre ama gene de oyuna ortak olabilirdik. Bence nizami bir golümüz iptal edildi. Önemli bir dakikada, önemli bir gol bulmuştuk. Ama bunların hiçbiri yenilginin mazereti değil. Biz kendi eleştirimizi yapacağız. Biz bir üst sıraları hedefliyoruz, oralara tırmanmak istiyoruz. Bunun için bu yenilgiyi telafi etmek için tekrar bir seri başlatmamız lazım. 3 gün sonra iç sahada erteleme maçımız var. Gerekli dersleri çıkartıp bir an önce bu maçı geride bırakıp, Tuzlaspor maçına konsantre olmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Reha Kemal Erginer: Kötü bir futbol sergiledik
Reha Kemal Erginer: Kötü bir futbol sergiledik
Reha Kemal Erginer: Kötü bir futbol sergiledik

YORUMLAR
500
Mesut Bakkal: 'Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık' Mesut Bakkal: 'Yukarıyı yakalama adına çok önemli bir galibiyet aldık' Beypiliç Boluspor: 2-0 Beypiliç Boluspor: 2-0

Kemal Erginer, Denizlispor, Boluspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Reha Kemal Erginer: 'Kötü bir futbol sergiledik' - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:36 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:59 Ukrayna işgalinden sonra Rusya'dan Finlandiya ve İsveç'e uyarı: NATO'ya katılırlarsa sonuçları olur
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
21:16 "Korkak değilim, gitmiyorum" açıklaması yapan Lucescu, Ukrayna'dan ayrıldı: Saatlerdir yoldayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 23:24:05. #1.12#
SON DAKİKA: Reha Kemal Erginer: "Kötü bir futbol sergiledik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement