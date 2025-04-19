Reis: Hedefimiz 3. sırayı korumak

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takım olarak hedeflerinin ligde üçüncü sıradaki yerlerini korumak olduğunu söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantında, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Takımın güçlü yanlarını geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Reis, "Eksiklerimizi de gidermeye çalışıyoruz. Son haftalarda istemediğimiz kötü sonuçlar aldık. Ancak hedefimiz bu saatten sonra ligin son altı maçı için kesinlikle işleri yoluna koymak. O önceden göstermiş olduğumuz performansı tekrardan bu altı maçta göstermek. 4-5 takımla bir yarış içerisindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve en iyi sonuçları almaya çalışacağız. Alanyaspor ve Bodrum FK maçları kesinlikle zor olacaktır. Çünkü bu takımlar küme düşme hattına yakın olmaları nedeniyle o karşılaşmalar da kesinlikle zor geçecektir. Bizim bu maçlarda çok iyi bir mücadele vermemiz gerekiyor. Takım olarak kesinlikle hedefimiz bulunmuş olduğumuz üçüncü sıradaki yerimizi korumak." dedi.

Reis, sözleşmesinin 1 yıl daha devam ettiğini belirterek, "Burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Önemli olan ligi sonlandırdığımızda iyi bir yerde bitirmek. Tabii sezon başında beklentiler farklıydı. Şimdi ise beklentiler çok daha yüksek ve bizim de hedefimiz kesinlikle çok yaklaşmışken bu hayalleri gerçekleştirmek. Mümkünse ligi üçüncü sırada bitirmek istiyoruz. Lig bittikten sonra tabii gelecek seneyle alakalı konuşabiliriz. Son oynamamız gereken altı karşılaşma var ve almamız gereken puanlar var. Tabii alacağımız puanlarla da umarım son oynamış olduğumuz üç karşılaşmada almış olduğumuz mağlubiyetleri unutabiliriz diye ümit ediyorum. Samsunspor'la devam edip etmemek benim kararım olmayacak. Kulübümüz benimle devam etmek istiyor mu, istemiyor mu, bu da çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Marc Bola'nın takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Reis, Benasser ve Celil Yüksel'in durumunun ise daha netlik kazanmadığını kaydetti.

Corendon Alanyaspor karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını aktaran Reis, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmadan da kesinlikle daha iyi bir sonuçla ayrılmak için oynayacağız. Kesinlikle çok savaşmamız gereken bir karşılaşma olacak. Onlar da elbette ki bu maça asılacaktır. Küme düşme potasında olmaları sebebiyle çok savaş vereceklerdir, mücadele edeceklerdir. Bizim de kesinlikle takım olarak çok iyi savunma yapmamız gereken bir karşılaşma olacak. Oynamış olduğumuz son karşılaşmalarda ne yazık ki bireysel anlamda yapmış olduğumuz hatalar vardı. Bu karşılaşmada ikinci bölgede mi oynayacağız, üçüncü bölgede mi oynayacağız onu maç başlayınca göstereceğiz. Ne yazık ki dar bir kadromuz var. Sakatlıklardan sonra istemediğimiz performanslar gösterdiğimiz de oldu. Ama takım halinde oynamayı şimdiye kadar çok güzel başardık. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz."