Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı - Son Dakika

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen kulübü duyurdu.
Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.
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