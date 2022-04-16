Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı - Son Dakika

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen kulübü duyurdu.

"MESUT ÖZİL'İ LOS ANGELES FC KULÜBÜ İSTİYOR"

Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.