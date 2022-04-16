Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı

16.04.2022 23:47

Yorumcu Rıdvan Dilman canlı yayında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i isteyen kulübü açıkladı. Dilmen yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen kulübü duyurdu.

Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! İşte Mesut Özil'i isteyen dev kulüp

"MESUT ÖZİL'İ LOS ANGELES FC KULÜBÜ İSTİYOR"

Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. İki yıl daha kontratı var, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı - Son Dakika


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