Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta - Son Dakika

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