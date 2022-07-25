Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta - Son Dakika
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Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta

25.07.2022 19:11
Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers FC'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; oyuncunun transferi için İskoçya temsilcisinin Beşiktaş'a 4 milyon Euro garanti ücret, 2 milyon 250 bin Euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun sonraki transferinde Rangers'ın elde edeceği net transfer gelirinin yüzde 20'sini vereceği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Yılmaz resmen Rangers'ta - Son Dakika

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