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Rıza Çalımbay: "Altın değerinde 3 puan kazandık" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Altın değerinde 3 puan kazandık"

13.02.2022 16:34
Rıza Çalımbay: "Altın değerinde 3 puan kazandık"

Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.

Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Çalımbay, "Rakibimiz çok iyi hücum hattına sahipti, bizi çok zorladılar. Bir gol yedik ama başka goller de yiyebilirdik. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Tek hedefimiz kendi sahamızda bu maçı kazanmaktı. Geçtiğimiz hafta istemediğimiz şekilde bir maç kaybettik. Çok hatalar yaparak kaybettiğimiz bir maç oldu. Bugünkü maçta da ilk yarı biz mağlup olduk. Hiç bu kadar kötü oynadığımız bir ilk yarı olmamıştı. Şaşırıyorum, yorgunluk olabilir. Çünkü uzun yollardan geldik. Konsantremiz çok düşüktü. İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Maçtan önce bunları konuşmuştuk, zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hücum hattına sahipler, bizi çok zorladılar. Bir gol yedik ama başka goller de yiyebilirdik. Antrenörlük hayatımda ilk defa ilk yarıda oyuncu değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. İkinci yarı farklı bir şekilde sahaya çıktık. Kendine güvenen, hem atakta hem defansta motive olan, özellikle Malatya'nın ilk yarı pozisyonları kadar, belki de daha fazla pozisyonlara girdik, iki tane de gol attık. Bana göre altın değerinde 3 puan kazandık" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Rıza Çalımbay: Altın değerinde 3 puan kazandık

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Altın değerinde 3 puan kazandık' - Son Dakika Spor


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