Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak - Son Dakika
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Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak

16.07.2022 21:21

2014 yılından beri Bundesliga ekibi Bayer Münih'te top koşturan Robert Lewandowski Barcelona ile anlaşma sağladı. Bayern Münih'ten ayrılmak istediğini belirten ve daha sonra ölüm tehditleri aldığı iddia edilen Lewandowski 50 milyon euro karşılığında Katalan ekibine imza atacak.

İspanyol ekibi Barcelona, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı golcü oyuncu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İMZAYI ATACAK

Bayern Münih forması giyen Polonyalı dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin yeni takımı İspanyol devi Barcelona oldu. Katalan ekibi transferi sosyal medya hesabından duyurdu. YIldız oyuncunun önümüzdeki günlerde kendisini Barcelona'ya bağlayan imzayı atması bekleniyor.

50 MİLYON EURODA ANLAŞTILAR

Bayern Münih, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu takımda tutmak istediğini ve bedavaya göndermeyeceğini duyurduktan sonra Barcelona'nın yaptığı iki teklifi reddetti. Ancak son yapılan son teklif 45 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus olunca transfer tamamlandı.

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TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Polonyalı oyuncunun son 24 saatte Bayern Münih'e yoğun baskı uyguladığı ve Barcelona'yla anlaşılması yönünde büyük çaba sarf ettiği biliniyordu. Yıldız oyuncu bu sabah yapılan son antrenmana katılarak arkadaşlarıyla vedalaştı.

TEHDİT EDİLMİŞTİ

Takımdan ayrılan golcü oyuncu, tatil sonrası Almanya'ya ailesi olmadan döndü. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Robert Lewandowski'nin 8 yıldır yaşadığı Münih'e ailesini getirmemesinin arkasında ölüm tehditleri yatıyor.

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Kaynak: DHA

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak - Son Dakika

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