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Roma, Daniele de Rossi'yi teknik direktörlüğe getirdi - Son Dakika
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Roma, Daniele de Rossi'yi teknik direktörlüğe getirdi

İtalyan ekibi Roma, Daniele de Rossi'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. 40 yaşındaki de Rossi, Roma'nın efsane futbolcusu olarak göreve başlayacak ve rekabetçi olmak, hedeflere ulaşmak için mücadele edeceğini belirtti.

Roma, Daniele de Rossi\'yi teknik direktörlüğe getirdi
16.01.2024 - 16:05,
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İtalyan ekibi Roma, Daniele de Rossi'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Roma, yeni teknik direktörünü duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, efsane futbolcusu Daniele de Rossi'nin sezon sonuna kadar göreve getirildiğini açıkladı. Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan de Rossi, "Roma'nın teknik direktörlüğünü bana emanet ettikleri için Friedkin ailesine teşekkür etmek istiyorum. Kulübemizde oturabilmenin hissi tarif edilemez. Herkes Roma'nın benim için ne olduğunu biliyor. Ekibimin ve benim kendimize verdiğimiz tek öncelikler rekabetçi olmak, hedeflerimiz için mücadele etmek ve onlara ulaşmaya çalışmak olacak" diye konuştu.

40 yaşındaki de Rossi son olarak SPAL'i çalıştırmıştı. de Rossi ayrıca İtalya'nın EURO 2020 zaferinde teknik kadroda yer almıştı.

Futbolculuk kariyerinde Roma'nın yanı sıra Boca Juniors'ta da forma giyen de Rossi, 2006'da Dünya Kupası kazanan İtalya kadrosunda bulunuyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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