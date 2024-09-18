Roma, De Rossi ile yolları ayırdı - Son Dakika
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Spor

Roma, De Rossi ile yolları ayırdı

Roma, De Rossi ile yolları ayırdı

Roma, Teknik Direktör Daniele de Rossi'nin görevine son verdi, 9 aylık macerası sona erdi.

18.09.2024 10:52
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Serie A ekiplerinden Roma, Teknik Direktör Daniele de Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalyan ekibi Roma'da Daniele de Rossi dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, Teknik Direktör de Rossi'ye de çalışmaları için teşekkür edildi.

Ocak 2024'te efsanesi olduğu Roma'nın başına geçen de Rossi'nin buradaki teknik adamlık macerası 9 ay sürdü. Genç teknik direktör, 30 maçta 1.70'lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan Serie A'da bu sezon 4 müsabakaya çıkan Roma, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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