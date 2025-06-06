Roma, Gasperini ile Anlaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile anlaştıklarını duyurdu.
Atalanta ile yollarını ayıran 67 yaşındaki İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini yeni sezonda Roma'yı çalıştıracak. Roma, resmi sitesinden Gasperini ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
67 yaşındaki İtalyan hoca, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. - İSTANBUL
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