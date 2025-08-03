Romulo Cardoso RB Leipzig'e Gidiyor - Son Dakika
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Romulo Cardoso RB Leipzig'e Gidiyor

Romulo Cardoso RB Leipzig\'e Gidiyor
03.08.2025 13:10
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Göztepe'nin yıldız golcüsü Romulo, Bundesliga ekibi RB Leipzig ile anlaşma aşamasında.

SÜPER Lig'de geçen sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso rekor bonservis bedeliyle yuvadan uçuyor. Göz-Göz'de futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic yönetimi, 23 yaşındaki Brezilyalı golcü için en ciddi teklifi veren Bundesliga ekibi RB Leipzig'le imza aşamasında. İngiltere'den Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Alman temsilcisinin golcüsü Benjamin Sesko için teklifini 75+5 Milyon Euro seviyesine çıkardığı haberleri gelirken, Leipzig bu transfer gerçekleşir gerçekleşmez Romulo'ya imza attırmak istiyor.

Göztepe'de Sport Republic, hafta içinde resmileşmesi beklenen Romulo transferinden 20 milyon Euro üzerinde rekor bonservis bedeli almaya hazırlanıyor. Sport Republic daha önce Romulo için İngiliz ekibi Fulham'ın 16 milyon Euro ve bonuslardan oluşan teklifini kabul etmemişti. Sarı-kırmızılılara 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde takım 1'inci Lig'deyken Athletico Paranaense'den kiralanan Romulo ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta 13 gol atan 23 yaşındaki futbolcu tüm dikkatleri üzerine çekti. Göztepe, geçen sezon 2.5 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Romulo'yla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı. Romulo takımla sezon başı kampına katılmasına rağmen transfer gündemi nedeniyle hazırlık maçlarında forma giymedi.

YENİLERDEN GOL ŞOV

Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son provada 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü evinde 6-0 yenerken yeni transferler gol şov yaptı. Bu hafta takıma katılan Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira ve 10 numara Efkan Bekiroğlu'yla birlikte sezon öncesi toplam 9 transfer gerçekleştiren Göz-Göz'de Manisa FK'ya atılan 6 golün 5'ini yeniler kaydetti. Maçta Janderson ve Rhaldney 2'şer, Ishola 1 gol atarken diğer gol de Miroshi'den geldi.

Kaynak: DHA

Bundesliga, RB Leipzig, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romulo Cardoso RB Leipzig'e Gidiyor - Son Dakika

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